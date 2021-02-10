Kovid-19'da yeni dönem! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."
Koca: "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir."
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
Bakan Koca: "(Kovid-19) Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum"
Koca: "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır."
Bakan Koca: Ülkemiz 15 milyon doz aşıyı temin etti, toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarımızı tamamladık.
Koca: "(Yerli aşı) Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı."