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Kovid-19'da yeni dönem! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir.' dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:47
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak."

Koca: "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir."

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."

Bakan Koca: "(Kovid-19) Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum"

Koca: "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır."

Bakan Koca: Ülkemiz 15 milyon doz aşıyı temin etti, toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarımızı tamamladık.

Koca: "(Yerli aşı) Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı."

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