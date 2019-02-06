Sağlık Bakanı Koca: Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu çözüyoruz
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 'Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu, yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz. Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz.'
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu, yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz.
Bakanlık olarak, diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandırıyoruz. Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağız. Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz.
Öte yandan Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerimizin tüm hakları korunacaktır. Bu sayede kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır.
Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır.
Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız."
Yeni yönetmelikle birlikte istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağız. Bu kapsamda diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/94ThYmTsE8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 6 Şubat 2019
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