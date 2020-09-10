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Sağlık Bakanı Koca uyardı: Salgında tekrar artış yaşanmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da koronavirüs salgına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 'Salgında tekrar artış yaşanmaya başladı' dedi.

10 Eylül 2020 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı programlara katılmak üzere Van’a geldi. Burada yaptığı açıklamada koronavirüs salgına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

İŞTE SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

(Koronavirüs vakalarındaki artış) Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.

Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemle yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128'e çıkardık.

Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz 

Maske ve mesafeden taviz veren her şehirde vaka artışını görüyoruz 

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor

Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ağır hastaların ve vefatların artışına neden oluyor. Yaşlılarımızın özellikle korunabilir olması son derece önemli. Unutulan tedbirler bizlere acılar yaşatıyor. Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimizi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.

AYRINTILAR GELİYOR... 

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