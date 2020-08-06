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Sağlık Bakanı Koca video konferans yöntemiyle il değerlendirme toplantılarına katıldı: Salgına karşı planlama yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 14 ilin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Bakan Koca, 'Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık' dedi.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:56
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Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İl değerlendirme toplantılarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla, il bazında, 14 ayrı video konferansta dün bir araya geldik. Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eş güdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz' dedi.

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