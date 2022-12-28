Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personel ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin canlı yayınlanacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izleme bağlantısı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 11.317 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 28-29 Aralık'ta yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişinin bugünkü oturumu başladı.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?



Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlancak.

Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminine aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)