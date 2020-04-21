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Sağlık Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

DHA21 Nisan 2020 Salı 11:38 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:38
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Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplar ile ilgili haber Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlığa ait 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı Twitter hesabında Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar ile ilgili uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesap bilgileri ve profilleri de paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" mesajını da paylaştı.

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