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Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla 21 Mayıs Perşembe günü hizmete açılıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 17:03 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:08
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