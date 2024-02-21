Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Ağız ve diş sağlığı hastanesinin kurulması için çalışmalar başlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, diş tedavi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, daha fazla hastaya hızlı ve etkin hizmet sunulabilmesi için bir yandan Aile Diş Hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırırken bir yandan da bu alanda yeni hastanelerin faaliyete geçirilmesi için düğmeye bastı.

Bu kapsamda, Ankara'da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulmasına yönelik proje çalışmaları başladı.

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ağız ve diş sağlığı tesislerinden biri olacak hastane, 480 diş ünitesi, 5 ameliyathane ve 20 yatak kapasitesine sahip olacak. Böylelikle hastane aynı anda yüzlerce hastaya diş tedavi hizmeti sunabilecek.

Bakanlık ayrıca İstanbul ve İzmir'de de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması için planlamalarını sürdürüyor.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ İLE 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

Öte yandan 2-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Pilot illerdeki 42 Aile Diş Hekimliği birimiyle 10 binin üzerinde çocuğa ulaşılırken, uygulamaya yıl sonuna kadar 20 ilin daha dahil edilmesi sağlanacak.

Aile Diş Hekimliğinin 2028 sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde 81 ilde kademeli olarak uygulanması hedefleniyor.

AİLELER MHRS'DEN RANDEVU ALABİLECEK

Bakanlık, Aile Diş Hekimliği uygulaması kapsamındaki çocukların diş sağlığı tarama süreçlerine ilişkin işlemleri ve bilgileri izleyecek altyapıyı da hazırladı.

Bu kapsamda aileler çocuklarının aile diş hekimi bilgisini e-Nabız'da görüntüleyebilecek, ayrıca Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çocukları için randevu alabilecek.