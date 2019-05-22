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Sağlık hizmetlerinde ‘önceliğimiz insan’ 

Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda konuşan Emine Erdoğan, “132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı dünyada, bizlere pek çok sorumluluk düşüyor” dedi. 

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Emine Erdoğan, Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda ana konuşmacı olarak katıldı. ‘İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların ve ergenlerin sağlık ve esenliklerinin evrensel sağlık kapsayıcılığı ile uyumlu hale getirilmesi’ konulu bir konuşma yapan Erdoğan, “Nasıl ki dünyanın geçmişi ortak mirasımızsa, geleceği de ortak çabamızın ürünü olacaktır. 132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı bir dünyada, bizlere pek çok sorumluluk düşüyor” dedi. Erdoğan, “Türkiye olarak, dünyanın dertlerine kayıtsız kalmayan tarihsel bir geleneğe sahibiz. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikâyelerine sahiptir. Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki ‘önce insan’ yaklaşımına borçluyuz, tüm sağlık politikalarımızın merkezine insanın mutluluğunu koyduk. Organizasyon yapısını, finans ve hizmet sunumunu sağlık hakkı doğrultusunda yapılandırdık”diye konuştu. 

‘EN CÖMERT’ ÜLKE 

Türkiye’nin bulunduğu hassas coğrafyaya da değinen Erdoğan, “8 milyar doları aşkın gerçekleştirdiğimiz insani yardımlarla, gayrisafi milli gelirine oranla, dünyanın ‘en cömert’ ülkesi olma sıfatını taşıyoruz” dedi. Erdoğan, “Tüm mülteciler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanıyorlar ki, bunun dünyada bir benzeri sanırım yoktur. Suriyeli misafirler sayısının 20 bin ve üzeri olduğu yerlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi konseptini geliştirdik. Bu merkezlerde göçmenlere temel sağlık hizmetlerinin yanında dâhiliye, çocuk ve kadın doğum branşlarında uzmanlık hizmetleri ile görüntüleme imkânları sunuyoruz. Türkiye, uluslararası platformda da, farklı alanlarda birçok sağlık hizmeti götürmektedir. Mesela Sağlık Bakanlığımız Sudan’da, Somali’de, hastaneler kurmuştur3 şeklminde konuştu.Erdoğan, Türkiye’nin, dünyanın yaralarını sarmak için her türlü iş birliğine açık olduğu mesajını vererek, “Bilgi ve tecrübemizi DSÖ’nün bu dönüştürücü sinerjisine katmaya seve seve talibiz. Bu duygularla, toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantıda emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum”  ifadelerini kullandı.

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