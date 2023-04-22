Sağlık turizminde yeni rekor kırıldı

Servet Terziler, Türkiye'nin 2023 turizm geliri hedefinin 56 milyar dolara ulaştığını belirterek, sağlık turizminin ise gelişmeye en açık alan olduğunu söyledi.

Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya çapında bilinirliğine sahip olduğunu da hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

" 2019 sonunda sağlık turizminde 3 milyar dolarlık gelirle rekor kırmıştık. 2020'de pandemi sürecinde az da olsa bir düşüş yaşandı. 2021'i de yükselişle kapattık. 2022 yılını rekorla kapattık. 2023'e de hızlı bir giriş yaptık. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve milyonlarca kişinin etkilendiği deprem felaketi sonrasında 1 aylık bir duraklama sürecine girdik. Mart sonunda itibaren ise ivme yine yukarı yönlü oldu. 2023'ü de sağlık turizminde rekor bir seviyeyle kapatmayı hedefliyoruz."

Sağlık turizminde akredite kurumlara yurt içi ve yurt dışında rahatlıkla ulaşılabilecek sistemler geliştirilmesi gerektiğini aktaran Terziler, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye sağlık turizminde 4 milyar dolar ile rekor kırdı. Atılacak 5 adımla Türkiye'nin sağlık turizmi 20 milyar dolara çıkabilir. Denetimler artırılmalı, haksız rekabetin önüne geçilmeli. Doktor olmayan kişilerin hastanelerde oda kiralayarak saç ekim yapması ivedilikle sonlandırılmalı. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin geliştirdiği, akredite kurumların listelendiği sistem desteklenmeli. Saç ekimi alanında çalışabilecek hemşire ve anestezi teknisyenleri için müfredata saç ekimi dersi eklenmeli.

Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) sağlık turizmine daha fazla destek vermesi sağlanmalı. Eğer bu 5 adım atılırsa, kalitemizi yükseltir, daha fazla sağlık turisti çekeriz. Böylece Türkiye fiyatıyla birlikte yüksek kalitesiyle de gündeme oturur. Artık Türk sağlık turizminin kalitesi belli olmayan, Türkiye'nin fiyatını kırmak üzere programlanmış yerlere tahammülü kalmadı."

Türkiye'de 2 binden fazla saç ekim merkezinin olduğunu bildiren Terziler, "Denetimsiz bir şekilde çalışıyorlar. Bu da kalitesizliği beraberinde getiriyor. Kalite olmayınca, memnuniyet de düşüyor. Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Müdürlükleri'nin kaliteli sağlık turizmi zemini için müfredatı olmalı.

Ayrıca işini doğru yapan kurumsal yerlerin maliyetleri yüksek olduğu için, merdiven altı işletmeler daha düşük ücretlerle ekim yaparak, ülkenin turizm gelirinin yükselmesini de engelliyorlar. Yetkili kurumlara durumu bildiriyoruz. Onlar da gerekeni yapıyor. Ancak işletme kapatılsa da farklı bir isimle, farklı bir yerde yeniden açılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Terziler, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin akredite sağlık kuruluşlarını listelediğini hatırlatarak, "Bu liste sayesinde sağlık hizmeti alacak turist gideceği kurumun akredite olup olmadığını görebiliyor. Bu sisteme herkesin destek olup, sistemin gelişmesi için çalışması gerekiyor. Yabancı turistin akredite kurumlarda hizmet almasını sağlayabilirsek, memnuniyeti artacaktır. Bu da gelirlere yansıyacaktır." yorumunu yaptı.

Saç ekiminde sadece hemşire ve anestezi doktorlarının çalışabileceğine dikkati çeken Terziler değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Onların da iyi eğitimli olması şart. Her ne kadar kurumlar tarafından eğitilseler de, okullarında bu eğitimi alırlarsa, çok daha yüksek başarıya ulaşılabilir. İşte bu yüzden müfredata saç ekimi konusu eklenmeli diyoruz. Böylece milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratan sektörün kalifiye çalışan problemi de çözülmüş olur.

Diğer bir konu ise tanıtım. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kurulan TGA, çok başarılı işlere, tanıtımlara imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yaptığı çalışmalarla ülkenin turizm gelirini artırırken, kişi başına düşen turizm gelirini de daha üst seviyelere çekmeye çalışıyor. İşte bu noktada sağlık turizmi devreye giriyor. Eğer sektörümüz TGA tarafından daha çok desteklenirse harcama kapasitesi yüksek olan turisti de daha fazla ülkemize çekebiliriz."