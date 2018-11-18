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Sahil Güvenlik ekipleri Türk bayrağı için seferber oldu

Muğla’da 24 saattir etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Marmaris’te denizde sürüklenip batan bir sandaldaki Türk bayrağı için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu.

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Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı Deniz Güvenlik Arama ve Kurtarma Su Altı (DEGAK) ekipleri denizde sürüklenip batan bir sandaldaki Türk bayrağı için operasyon düzenledi. Türk bayrağı, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden alındı. 
 
Öğle saatlerinde Marmaris kıyılarında olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen bir sandaldaki Türk bayrağının yağmurdan dolayı derenin getirmiş olduğu çöp ve atıklar arasında kaldığı ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Deniz Güvenlik Arama Kurtarma ve Dalgıç ekipleri içerisinde kimsenin bulunmadığı isimsiz sandalı Marmaris Orman İşletme önünde karaya oturmuş vaziyette buldu. Dalgıçlar hemen denize girerek karaya oturan ve derenin sürüklediği çöp ve benzeri atıklar arasında kalan sandaldaki Türk bayrağını aldı. 
 
Sahil Güvenlik ekiplerinin, izleyenleri duygulandıran bu görevi objektiflere böyle yansıdı. 

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