23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0944
  • 6,8578
  • 254.583
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 'uzman erbaş' alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte başvuru için gereken şartlar

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte başvuru için gereken şartlar

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü

'Biraz gönlüm kırıldı'

'Biraz gönlüm kırıldı'

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi
 

POPÜLER HABERLER

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA