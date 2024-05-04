İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahilde bulunan kadın cesedi ''seçmen kartı''ndan teşhis edildi
Güncel

Sahilde bulunan kadın cesedi ''seçmen kartı''ndan teşhis edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları aramada buldukları çantadaki seçmen kartından yola çıkarak cesedin Saadet Yürektürk'e (58) ait olduğunu belirledi.

DHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Sahilde bulunan kadın cesedi ''seçmen kartı''ndan teşhis edildi
ABONE OL

Kilimli ilçesi Aslankayası Tüneli mevkisinde sahilde bugün öğle saatlerinde kadın cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan kadının son 12 saat içinde öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, sahilde yaptıkları aramada, bir kadın çantası ve içinde Saadet Yürektürk'e ait 'seçmen kartı' buldu. Polis Yürektürk'ün ailesine ulaştı. Saadet Yürektürk'ün eşi ve oğlu olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Yürektürk'ün eşi ve oğlunu ekipler teselli etmeye çalıştı.

Saadet Yürektürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Saadet Yürektürk'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.