Sahilde bulunan kadın cesedi ''seçmen kartı''ndan teşhis edildi

Kilimli ilçesi Aslankayası Tüneli mevkisinde sahilde bugün öğle saatlerinde kadın cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan kadının son 12 saat içinde öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, sahilde yaptıkları aramada, bir kadın çantası ve içinde Saadet Yürektürk'e ait 'seçmen kartı' buldu. Polis Yürektürk'ün ailesine ulaştı. Saadet Yürektürk'ün eşi ve oğlu olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Yürektürk'ün eşi ve oğlunu ekipler teselli etmeye çalıştı.

Saadet Yürektürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Saadet Yürektürk'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.