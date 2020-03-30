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Sahile vurdu! Görenler hayrete düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paleti içerisinde ayak kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:03
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Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, sahile vuran yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

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