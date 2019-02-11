Sahiplendirme ilanlarından kedi-köpek edinen çiftin hayvanları bakımsız bırakarak ölümlerine yol açtıkları öne sürüldü

Olayla ilgili 20'ye yakın kişinin suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. "Çakıl" adını verdiği kedisi hastalanınca tedavisini yaptıran Ö.D. ailevi gerekçelerle kediye yeni bir yuva arayışına girdi. İlanı gören Emine T., küçük oğlunu kaybettiğini, kediyi de onun yerine koymak istediğini belirterek, "Oğlumu yaşatamadım ama Çakıl'ı yaşatacağım" dedi.

Emine T., sık sık kedinin fotoğraflarını göndereceğini ve tedavisiyle ilgileneceğini iddia ederek güven sağladı ve kediyi aldı. Bursa Karacabey'de yaşayan çift fotoğraf göndermedi, telefonlara da çıkmadı.

21 KEDİDEN 2'Sİ ÖLÜ, 5'İ KAYIP

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık'ın haberine göre; Ö.D.'nin aileye ulaşmak için sosyal medyada paylaşımlarda bulunmasının ardından bu çifte kedisini sahiplendiren çok sayıda vatandaş ortaya çıktı. Baskılar üzerine Emine T.'nin kardeşi Ferhat K.'den kurmaca videolar geldi. Kötü koşulları gören Gökhan Ayar ve E.Y., Karacabey'e giderek 14 kedi ve bir köpeği alarak sahiplerine teslim etti. Sahiplerine ulaşılamayan 4 kedi ise Bursa'da besleme yapılan bir bölgeye bırakıldı. Köpek için ise yuva arayışı sürüyor. Bilenen 21 kişiden kedi alındığı, bunlardan 2'sinin öldüğü, 5'inin ise kayıp olduğu belirlendi. Geri dönen tüm kedilerin bakımsız ve hasta oldukları kaydedildi. Yaşadıklarına isyan ederek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Ö.D., bir odada 10'u aşkın kedinin çok kötü koşullarda tutulduğunu ve uzun uğraşlar sonucu geri aldığı kedisinde beslenme düzensizliği nedeniyle kabızlık görüldüğünü aktardı.

MALZEMELERİ SATIYORLAR

Sosyal medyada çok sayıda hayvansever, Ruşen ve Emine T. çiftinin benzer şekilde kedi veya köpeklerini aldığını söyledi. Kedilerle birlikte verilen malzemelerin petshop'lara satılıyor olabileceğini ileri süren bir vatandaş, "Özellikle 'eşyalı kedi sahiplendirme' ilanlarını seçiyorlar. Kedi box'ları, mama kapları, tırmalama çubukları, mamaları ve diğer ürünleri alıp en az 10-15 kediyi sağlıksız koşullarda tutuyorlar" diye yazdı. Bir başka hayvansever ise "Verdiğiniz kediye çok iyi bakacakları vaadiyle alarak, kedileri korkunç koşullarda bir arada tutmakta, hatta sokağa salıyorlar. Olay maalesef kedilerden bazılarının ölümü ve kaybolmalarıyla sonuçlandı" dedi.