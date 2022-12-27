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Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Erzincan'da okuldan dönen 4 yaşındaki çocuğu sahipsiz köpeğin saldırısından korumak isterken ayağından yaralanan kadın tedaviye alındı.

AA27 Aralık 2022 Salı 21:42 - Güncelleme:
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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Servis aracı ile okuldan dönen komşusunun 4 yaşındaki evladını Mengüceli Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evine götürmeye çalışan Ece Şentürk (22) sahipsiz köpeğin çocuğa doğru hareketlendiğini gördü.

Çocuğu kenara çektikten sonra köpeğin saldırısına uğrayan ve ayağından yaralanan Şentürk çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Ambulansla Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Şentürk tedavisinin ardından annesinin yardımıyla polis karakoluna gidip olayla ilgili şikayette bulundu.

Oturdukları çevrede insanların sürekli sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldıklarını öne süren Ece Şentürk, "Köpek bize doğru hırlayarak geldi ve çocuğu yere düşürdü. Ben çocuğa zarar vermesin diye ayağımla araya girdim. O esnada köpek ayağımı iki üç kere ağzıyla ısırarak salladı. Elimdeki çantayla vurmama rağmen ayağımı bırakmadı." dedi.

Yetkililerden bu konuda yardım isteyen Şentürk, "Yetkililerin müdahale etmeleri için illa birilerinin canıyla bedel mi ödemesi gerekiyor? Elbette hayvan hakları var ama insan hakları da var. Bu hayvanların bu hale gelmesinde insanların da sorumluluğu var. Bu hayvanlar aç, susuz ve soğukta kaldıkları için insanlara saldırıyorlar. Durduk yere hiç bir hayvan insana saldırmaz. Lütfen hayvanlara sahip çıkılsın ve barınaklara götürülerek bakılsın. Ben araya girmeseydim bugün 4 yaşındaki çocuk ölebilirdi." diye konuştu.

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