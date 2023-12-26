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Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan minik Tunahan, seri ameliyatlara girecek

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın seri ameliyatları, tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalında yapılacak.

AA26 Aralık 2023 Salı 10:37 - Güncelleme:
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan minik Tunahan, seri ameliyatlara girecek
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.

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