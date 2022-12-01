Türkiye, sahte doktor skandalını konuşuyor. Ayşe Özkiraz cezaevinde ailesi ile görüştü. Anne Semra Arslan ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ailesi, kızları ile Tekirdağ'daki cezaevinde yüz yüze görüştü. Anne Semra Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

SAHTE DOKTORUN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN TALEP

"Benden çok çok özür diledi. Yavrumu görünce rahatladım. 5 gündür ne yapıyor? Yiyor mu, içiyor mu? diye merak ediyordum. Lisede kimya okuyordu. Haftada iki gün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünü söylüyordu. Lise sonda Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünün de araştırılmasını istiyorum. Çok çalışkandı sabah saatlerinde uyanıp bakardık. Masada uyuyakalmış olarak görürdük.

"BİZE NEDEN HABER VERMEDİLER"

Anne Arslan yurt görevlilerine ilişkin de şunları söyledi: Çocuğumu yurda teslim ettiğimde numaramı verdim. Eşimin numarasını verdim. "Önce Allaha sonra sizlere emanet ediyorum" dedim. Benim çocuğum madem evrak götürmedi. Velisi olarak bizleri arasaydı. Çocuğumu yurtta atıyorsun. Bize haber vermiyorsun. Söyleseydin.

"CANIMIZI YAKTILAR"

Sahte doktorun manevi babası da hastanedeki başhekimler ve yurt görevlileri hakkında şöyle konuştu: Özellikle başhekimlere, doktorlara tekrar soruyorum. Hiç mi fark etmediniz? Orada kamera var. Her şey var. Bu elini kolunu sallayarak geliyor. Kim bu diye hiç sormadınız mı? Niye bize haber vermediler? Kızımızın önünü keserdik. Ben yurttan da şikayetçiyim. Bizim canımızı yaktılar. Benim çocuğumu harcamasınlar. Ben çocuğumun arkasındayım. Kim yardım ve yataklık yaptıysa hepsinden de şikayetçiyim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da müfettiş gönderdiği için çok teşekkür ediyorum.

"BASKI YALANA İTMİŞ"

Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekmel Aybek ise Özkiraz'ın yaptıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonucu şöyle konuştu: Değerli ve yeterli olabilmek için artık ne kadar baskı görmüşse bu baskıyı ortadan kaldırabilmek amacıyla maalesef şu anda yaşandığı gibi farklı yollara başvurulabiliyor. Bunun temelinde kişiyi olduğu gibi kabul etmemek var. Kişiyi gücünün üzerindeki bir şeyi yapmaya zorlanması yalana iter. Başarılı olmam benden daha önemli gibi bir algıya neden olur.