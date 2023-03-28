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''Sahte doktor'' hakkında karar verildi

Tekirdağ'da 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan davada tahliyesine karar verildi.

AA28 Mart 2023 Salı 22:44 - Güncelleme:
''Sahte doktor'' hakkında karar verildi
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Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, "Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Savcı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.

Diğer sanık avukatı Kemal Uçar da bir önceki duruşmada okunan raporun Yargıtay kriterlerini karşılamadığını iddia etti.

Uçar suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.

Mahkeme, Özkiraz'ı "tabip unvanını kullanmak" suçundan 4 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.

Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

- OLAY

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım 2022'de tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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