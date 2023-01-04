'Sahte doktor' ilk kez hakim karşısında! Kendini bakın nasıl savundu?

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Özkiraz, kimlik tespiti sırasında lise mezunu olduğunu söyledi.

Savunmasında, kaldığı öğrenci yurduna normal kimliği ve adli sicil kaydıyla kayıt olduğunu, öğrenci kimliğini hiç kullanmadığını, fakültede birkaç derse girdiğini anlatan Özkiraz, "Bir sınıftaki derslere giriyordum. Sonra öğrencilerin oluşturduğu Whatsapp grubuna kendimi eklettirdim. Oradan hangi derslerin hangi amfide olduğunu öğreniyordum." dedi.

Özkiraz bir soru üzerine, kaç tane olduğunu hatırlamadığı sahte kimlikleri Eminönü'nde bir pasajda bastırdığını ancak hiç kullanmadığını öne sürdü.



Hazırlattığı kimliğin sahte olduğunun belli olması nedeniyle, öğrenci yemekhanesinde bir arkadaşının kartıyla yemek yediğini aktaran Özkiraz, "Hastaneye annemi götürdüğümde ise annemin hastalığını tıbbi terimlerle anlatınca doktor 'sağlık çalışanı mısın?' diye sorunca tıp öğrencisi olduğumu söyledim. Hastanede vakit geçirmek için telefonumdan belgelerimi göstermedim. Doktorlar muayene yaparken ben izliyordum. Herhangi bir muayeneye katılmadım, izleyici olarak bulunuyordum." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy'e döndüğünde devlet hastanesinde çocuk doktorunun yanına gittiğini dile getiren Özkiraz, çocuk cerrahisine ilgi duyduğunu söyledi. Serviste zaman geçirmek istediğini ilettiğini ve doktora sahte tıpta uzmanlık belgesini gösterdiğini belirten Özkiraz, sağlıkçıların giydiği formaları giydiğini ancak beyaz doktor önlüğünü hiç giymediğini beyan etti.

- YASTIK ÜSTÜNDE DİKİŞ ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Hakimin beyaz önlükle hastane önündeki fotoğrafını sorması üzerine Özkiraz, bu önlüğün sekretere ait olduğunu belirtti.

Birkaç kez ameliyatlarda dikiş attığını söyleyen Özkiraz, "Fakültede gördüğüm dikiş işlemlerine göre yaptım. Doktor bey bana 'yastık üzerinde dikiş çalışabilirsin' dediği için yastık üzerinde dikiş çalışıyordum. Hatta dikiş çalışmam için odasında bulunan makas ve iğne gibi eşyaları da kendisi verdi." iddiasında bulundu.

Ameliyatlarda sadece doktorun yanında durduğu, pansuman yaparken çıkan fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığı yönünde savunma yapan Özkiraz, şöyle konuştu:

"Diğer fotoğrafta da temas etmiş gibi görünsem de ben temas etmedim. Sadece izliyordum. Ameliyat anında fotoğrafın çekilmesini doktor bey istemişti. Hastanın vücudundaki bir organı tutuyormuş gibi yapıp fotoğraf çektirdik. Girdiğim ameliyatlarda hiçbir müdahalede bulunmadım. Sadece poz veriyordum. Yeşil ameliyat önlüğünü onlar veriyordu. Genelde çocuk cerrahi bölümünde olduğum için hangi muayenelere girdiğimi hatırlamıyorum. Doktor M.K. hangi ameliyatlara girerse ben de onlara katılıyordum."

Ayşe Özkiraz, kendisine yaptırdığı doktor kaşesini ise hiç kullanmadığını ve reçete düzenlemediğini ileri sürdü.

Daha sonra tanıklar dinlendi.

-"SİZİ ÖZELLİKLE SEÇTİM, SİZ ÇOK İYİ CERRAHMIŞSSINIZ"

Hastanede sekreter olarak görev yapan T.A, Özkiraz'ın temmuz ayında hastaneye geldiğini, kendisini doktor olarak tanıtıp doktor M.K. ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Özkiraz'ın ilk görüşmeye doktor kıyafetiyle geldiğini dile getiren T.A, "Doktor M.K'ye 'Sizi özellikle seçtim, sizi araştırdım. Çok iyi bir cerrahmışsınız, yanınızda gözlem yapabilir miyim?' dedi. Telefonundan bazı belgeler gösterdi. Doktor bey de izin verdi. Ara ara gelip gidiyordu. Doktor beyin arkasında durup muayeneleri izliyordu. Bir gün 'benim doğum günüm' dedi. Biz de 'kutlayalım' dedik. Sabah elinde pasta ile geldi. 'Arkadaşlarım bıraktı' dedi. Öğleden sonra üzerinde, 'Çapa'nın gururu Ayşem Özkiraz' yazan büyük bir çelenk geldi." dedi.

T.A, Özkiraz'ın zaman zaman gece saatlerinde hastaneye geldiğini öne sürdü.

-"SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU"

Tanık doktor M.K. ise Özkiraz'ın giydiği beyaz önlüğü zanlının kendisinin temin ettiğini belirtti.

Özkiraz'ın hiçbir zaman hasta muayene etmediğini dile getiren M.K, şöyle devam etti:

"5-6 ay önce kendisini acilde başhekim yardımcısıyla gördüm. Üzerinde forma vardı. Başhekim yardımcısı yanında bulunan kişinin 'yeni mezun ve çok başarılı, çok zeki, olduğunu, gözlem yapacağını' söyleyerek 'yardımcı olalım' dedi. Daha sonra bana geldi. Elinden hiç telefon düşmezdi. Özellikle ameliyatlara fotoğraf çekilmek için giriyordu. Ben 28 yıllık doktorum benim bu kadar fotoğrafım yok. Sürekli fotoğraf çektiriyordu."

M.K, Özkiraz'ın hastanede herhangi bir hastadan ücret talep etmediğini aktardı.

Özkiraz'ın kendi adına sicil numaralarının bulunduğu sahte kaşe hazırlattığını öne süren M.K, "Kaşeyi gördüğümde 'bunun doğru olmadığını' söyledim. Benim adıma hazırlanan kaşeyi de kırıp attım." dedi.

-"HEPİMİZ İNANDIK"

Tanık astsubay T.K. de Özkiraz ile tanıştıklarında kendisini doktor olarak tanıttığını ve mezuniyet törenine beraber katıldıklarını bildirdi.

Özkiraz'a çok inandığını ifade eden T.K, "Kulağımdan rahatsızdım, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gittiğimde beni beyaz önlüklerle karşıladı. Gerekli muayene işlemlerinin ardından doktor beni 15 gün hastanede yatırdı. Benim aileme bile kendisini doktor olarak tanıttı, inandık." şeklinde konuştu.

T.K. sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan V.C'nin Özkiraz'ın kendisini kandırdığını ve doktor olmadığını belirtmesi üzerine durumu hastaneye bildirdiğini aktardı.

- AVUKATI ÖZKİRAZ'I "ÇOCUKÇA BİR HEYECAN" DİYEREK SAVUNDU

Özkiraz'ın avukatı Kemal Uçar da müvekkilinin çocukça bir heyecanla sahte kimlikleri bastırdığını söyledi.

Uçar, hazırlanan kimlik ve belgelerin suç teşkil etmediğini savunarak, müvekkilinin beratini talep etti.

Ardından Sağlık Bakanlığı adına katılan avukatın beyanı dinlendi.

- TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tanık ve avukatların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan Özkiraz, " Tahliyemi istiyorum, söylediğim yalanlardan dolayı ailemden, sevdiklerimden ve sizlerden özür diliyorum. Gerçekten doktor olmak istiyorum, pişmanım, yaşım küçük olduğundan eğitimime devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savcı, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme sanık V.C'nin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine, Özkiraz'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 30 Ocak tarihine ertelendi.



- OLAY

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.