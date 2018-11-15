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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

Ankara'da şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan ve hakkında FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişi, tutuklandı.

  • AA
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Ankara'da şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan ve hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Fatih Timur tutuklandı.
 
"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, şüpheli hareketleri üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Timur, firari olarak yargılandığı Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde polis ekipleri tarafından hazır edildi.
 
Kimlik tespitinin ardından savunması alınan Timur, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında bulunmadığını ve kriptolu haberleşme programı ByLock'u internetten indirdiğini öne sürdü.
 
İlahiyat mezunu olduğunu ve ByLock'tan ailece görüştüğü kişilere dini içerikli mesajlar gönderdiğini savunan Timur, programı örgütsel amaçlı kullanmasının söz konusu olmadığını beyan etti.
 
FETÖ'nün finans kaynaklarından, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketlilikleri sorulan sanık Timur, söz konusu banka hesabını aktif şekilde kullanmadığını, diğer bankalardan daha yüksek faiz verdiği için birikimini bu bankaya aktardığını iddia etti.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildiğini aktaran Timur, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.
 
Sanık avukatının beyanlarının alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Timur'un tutuklanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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