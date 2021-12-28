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Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Rus uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 17:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:37
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özbek asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren B.V. sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda, Kiev'den gelen uçaktan inen yolculara yönelik kontrolde, durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmuştu.

Üzerinde T.I. adına Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu bulunan kişinin Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. (24) olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, Özbek asıllı şüpheli hakkında terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı (G-87 kodu) olduğunu belirlemişti.

Telefonunda DEAŞ'lılara ait çok sayıda fotoğraf, video, örgütün eylem ve infazlarına ait görüntüler ile illegal yayın organlarına ait video bulunan şüphelinin DEAŞ'lı teröristlere sahte kimlik sağladığı tespit edilmişti.

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