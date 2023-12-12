İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,041
  • EURO
    31,3742
  • ALTIN
    1855.7
  • BIST100
    7720.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte plakalı minibüsle hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Sahte plakalı minibüsle hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da devriye sırasında şüphe üzerine sorgulanan iki minibüsün sahte plakalı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, araçlarda çalıntı malzemeler buldu.

AA12 Aralık 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
Sahte plakalı minibüsle hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece Tavşanlı Beldesi Havuzdere köyü bölgesinde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüsün plakalarını sorguladı.

Plakaların başka araç ve şahıslar üzerine kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, araçların 1 Aralık'ta Altınova Karayolları Bakım İşletme Merkezi'nde meydana gelen hırsızlık olayında kullanıldığını ve çalınan malzemelerden bir kısmının araçta olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, araçlardaki 2 şüphelinin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da benzer hırsızlık olaylarına karıştığını da ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan A.A. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

  • yalova
  • sahte plaka
  • minibüs
  • hırsızlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.