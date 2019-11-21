Sahte profesörün foyası ortaya çıktı! Bakın kimle bağlantılıymış?

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Sahte profesör Cüneyt Turan'ın Adnan Oktar'la bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Lise mezunu olduğu halde kendisini ‘Beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü’ olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar ile irtibatı ortaya çıktı. Turan’ın, örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu pek çok ‘Adnancı’nın avukatı Arzu Gül ile samimi fotoğrafları bulundu. Turan, ayrıca Oktar grubuna ait A9 isimli televizyona konuk oldu.

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Lise mezunu olduğu halde kendisini 'Beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü' olarak tanıtan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cüneyt Turan'ın ilginç irtibatları ortaya çıktı.
 
Turan'ın, örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu pek çok 'Adnancı'nın avukatı Arzu Gül ile ofisinde ve yemek yerken fotoğrafları bulundu. Cüneyt Turan'ın, bu fotoğrafları kendisine ait bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüldü.
 
 
'BİRİCİK KIZIM' DEDİ
 
Turan'ın, paylaşımlarının altına ise Arzu Gül ile ilgili "Biricik kızım, manevi güç kaynağım sevgili Av. Arzu Gül…", "Benim canıma can kızım, Çağrım'ın ablası hasılı hayata ve yaşamaya güç kaynaklarım… Kızımın bürosundan objektiflere yansıyan hatıra karemiz" yazması dikkat çekti.
 
Arzu Gül, Adnan Oktar Suç Örgütü'nden şu isimlerin avukatlığını yapıyor: Tarkan Yavaş, Ebru Altan, Gizem Köknar, Aylin Kocaman, Nilüfer Koç, Dilem Köknar, Mustafa Mete Oktar, İsmail Hulusi Gökmenli, Ayşe Koç, Emine Duygu Polat, Salih Tınar.
 
 
A9'DA YALANLAR PEŞ PEŞE
 
Cüneyt Turan'ın ayrıca Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı tutuklu Adnan Oktar'ın kontrolündeki A9 isimli televizyona çıktığı, bu kanalda örgütten tutuklu Oktar Babuna ve Pınar Akkaş'ın sunduğu 'Yaşam ve Sağlık' isimli programa konuk olduğu anlaşıldı. Turan'ın bu programda kendisini tanıtırken lise mezunu olmasına rağmen 'özgeçmiş yalanları' sıraladığı anlaşıldı. Turan A9 TV'de kendisini tanıtırken aynen şu ifadeleri kullandı:
 
"16 Ocak 1956'da İstanbul'da doğdum. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdim. Öncesinde ilk ve ortaokul Saint Benoit mezunuyum. Kuleli Lise akabinde Gülhane Tıp Akademisi… Ama İstanbul Üniversitesi eğitim 1978 mezunuyum. Sonrasında ihtisas dönemimiz başladı. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde… 85-86 yılında bunu tamamladık. Almanya eğitimimiz başladı Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde… İlk dönemlerimde büyük hevesim beyin cerrahisinde radikal bir cerrah olabilmekti, zannederim ki bunu da başardım. Çünkü bugüne kadar sadece beyin tümörleri üzerinde yoğunluk kazanmış şekilde çalışmalarım oldu. Doçentlik ve profesörlük tezlerimde beyin tümörleri, olguları ve cerrahi evreleri gibi bu hususlarda ciddi çalışmalar yaptım. On binin üzerinde beyin tümörü çalışmam var."
 
İMAMOĞLU'NU DA KANDIRMIŞTI
 
Bilindiği gibi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakını Ali Ağır'ın ameliyatını 'profesör' diye bahsettiği Cüneyt Turan'ın gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İmamoğlu'nun Twitter'da şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:
 
"Beyin ameliyatı geçiren Ali Ağır'ı ziyaret ettik. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Cüneyt Turan'a teşekkür ediyorum."
 
TUTUKLU YARGILANIYOR
 
Sahte profesör Turan'ın yargılandığı dava kapsamında savcılıkça ifadesine başvurulmuştu. Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" demişti. 'Dolandırıcılık' ve 'Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.
 
(Sabah)

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