Sahte rapor uğruna stent takmışlar

Başkent'te para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 10’u tutuklandı. Mali Şube ekipleri, bazı kamu ve özel hastanelerde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütüne, 12 Kasım’da operasyon düzenlemişti. Örgütün elebaşlarından şüpheli A.Ö. ifadesinde, örgüt lideri M.G’den aldıkları talimatla sahte rapor düzenlenecek kişilerin tespit edildiğini, hastaneye gittiklerinde sağlık kurulunda sekreter B.Y’nin rüşvet karşılığında kendilerine yardım ettiğini ve paraların M.G’de toplandığını anlattı. S.B. akrabası olan M.G’nin yardımıyla yüzde 41 oranında engelli olduğuna ilişkin sahte rapor aldığını, bu raporla SGK’ye başvurup aylık 2 bin 108 lira maaşla emekli olduğunu ve engellilere sağlanan avantajlardan faydalanmaya başladığını söyledi. SGK prim günü eksik olmasından dolayı emekli olamadığını anlatan A.D. ise 4 bin lira ödeyerek aldığı yüzde 64 engelli olduğuna ilişkin sahte rapor sayesinde emekli olduğunu aktardı. Çete lideri M.G, hastaları özel bir hastanede çalışan kalp doktoru A.K’ye yönlendirdiğini, doktorun ihtiyacı olmayan hastalara bile stent taktığını, bu nedenle devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporundaki engellilik oranında yüzde 30 artış yapılabildiğini belirtti.

MAAŞLAR GERİ ALINACAK

Bir devlet hastanesinde çalışan B.Y’ye rüşvet vererek, EKO sonuçlarında oynandığını anlatan M.G, hastanenin sağlık kurulunda görevli H.E’nin ise hastaların engellilik oranlarını yükselttiğini bildirdi. Sahte sağllık raporu ile emekli olanların araştırılacağı ve bugüne kadar verilen maaşların geri alınacağı kaydedildi.