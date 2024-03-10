İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekildi
Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekim töreni düzenlendi.

AA10 Mart 2024 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekildi
ABONE OL

Atatürk Spor Salonu'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geçen yıl 15 Kasım'dan 22 Aralık'a kadar devam eden süreçte 1000'in üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.

Yüce, güvenli yapı konusunda verecek en küçük imtiyazlarının kalmadığını vurgulayan Yüce, "Sakarya'mızın deprem riskiyle karşı karşıya olduğu gerçeği, bizi daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme konusunda bilinçli hale getirdi. Bu projenin, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak adım olduğuna inanıyoruz." dedi.

Toplamda 240 dairenin yer alacağı çalışmanın yarısının 2+1, diğer yarısının da 3+1 şeklinde projelendirildiğini anlatan Yüce, peşin alımlarda liste fiyatından yüzde 10 indirim ve yüzde 25 peşinatla başlayan 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme seçenekleriyle 84 aylık veya 120 aylık vadelerle ödeme planı oluşturduklarını aktardı.

Yüce, proje kapsamında Korucuk bölgesinde 12 blokta yükselecek konutların 23 bin metrekarelik geniş alana yayılacağını belirterek, konutların kente hem görsel anlamda değer katacağını hem de geleceğe güvence sağlamayı amaçlayan adımı temsil edeceğini ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Sakarya'nın son 5 senesinde gece gündüz demeden, arı gibi çalışan Ekrem Yüce başkanımız, belediyecilik konusunda örnektir. Başkanımızı yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından KONUT AŞ'nin yapacağı dairelerden 150'si için noter huzurunda kura çekildi.

Sakarya 5. Noterliğinin kura çekimiyle 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi. Ayrıca her konut grubu için 50'şer olmak üzere toplam 100 yedek isim çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.