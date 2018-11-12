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Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 5’i muvazzaf asker 10 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün ‘mahrem askeri yapılanmasına’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Sakarya merkezli Ankara, Konya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarda 5’i muvazzaf asker, Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ihraç edilen 2 astsubay, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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