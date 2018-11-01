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Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 asker gözaltına alındı.

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Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Sakarya, Ankara, Hakkari, Muş, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
 
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
 
Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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