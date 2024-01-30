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  • Sakarya'da 18 kişiyi karşılıksız çek ve senetle dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Güncel

Sakarya'da 18 kişiyi karşılıksız çek ve senetle dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA30 Ocak 2024 Salı 11:46 - Güncelleme:
Sakarya'da 18 kişiyi karşılıksız çek ve senetle dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan bir site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu olan olaya ilişkin yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu ve sim kartı, araç alış ve satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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