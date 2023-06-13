Sakarya'da 3 jandarmanın şehit olduğu patlamaya ilişkin dava sürüyor

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Jandarma Yüzbaşı M.U.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. ile bazı sanık avukatları duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmada yer almadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki avukatı, eksik hususların giderilmesini ve kusur yönünden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Bazı sanık avukatları da araştırılacak bir husus olmadığın belirterek karara çıkılmasını talep etti.

Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporu alınmasını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen sanıklar da bir diyeceklerinin bulunmadığını dile getirerek, avukatlarının beyanlarına katıldıklarını kaydetti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Bilirkişi raporu taleplerinin reddine, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

SÜREÇ

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz 2020'de saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da Halil Tuna Akgöz, Mesut Yazar ve Fatih Manga şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, tutuksuz yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.