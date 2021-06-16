Sakarya'da 48 bin 500 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılacak: Ekonomiye 409.5 milyon lira katkı

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:53

DSİ'den yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünün, gerçekleştirdikleri yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olduğu vurgulanan açıklamada, "Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliğiyle birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo, su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021'in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" ilan edildiğini, bu nedenle bu yılın sulama yatırımlarında hamle yılı olacağını bildirdi.

- "MODERN SULAMA, ÇİFTÇİ GELİRLERİNDE ARTIŞA NEDEN OLUYOR"

Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarını hızlandırarak, verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını aktaran yıldız, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da 2021 yılı sulama sezonunun 22 Nisan'da başladığını hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sakarya ilimizde toplam 48 bin 500 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 409 milyon 500 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli sulama sezonu diliyorum. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."