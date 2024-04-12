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Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu. Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
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Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

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