Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.