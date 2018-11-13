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Sakarya'da bir grup İsrail'i protesto etti

Sakarya'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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Yatsı namazının ardından Adapazarı Orhan Camisi önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanlığı öncülüğünde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.
 
AGD Sakarya Şube Başkanı Hasan Zengin, yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibi olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail'i yöneten zihniyet tüm dünyaya Filistin halkını terörist olarak lanse etmektedir. Filistin halkının meşru talepleri adeta bir terör örgütünün talepleri gibi gösterilmektedir Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm emperyalist ülkeler Filistin halkından meşru taleplerinden vazgeçmelerini istemektedirler. Siyonist İsrail işgal ettiği toprakların her santimetrekaresinden çekilmediği müddetçe bölgeye barışın gelmesi mümkün olmayacaktır." diye konuştu.
 
İsrail’i sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için tehdit olduğunu dile getiren Zengin, duyarlılık ve vicdan sahibi herkesin Siyonizm'e karşı teyakkuz halinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Karşımızda Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni yapmayı planlayan bir akıl var. Süleyman Mabedi yapıldığında yeryüzüne Mesih’in geleceğine ve Davut Peygamberin tahtına oturacağına inanan bir akıl var. Siyonizm her yönüyle sapkın bir ideolojidir ve Siyonist İsrail’e karşı Filistin halkının yanında olmak aslında tüm insan neslinin yanında olmaktır. Karşımızda, kan dökmekten haz alan, kadın ve çocuk öldürmekten haz alan, aşağılık bir zihniyet var. Karşımızda meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen bir zihniyet var. Kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan, başkalarının kutsalına tahammül edemeyen bir zihniyet var. Ekini bozan, nesli ifsat eden akıl Siyonist akıldır. Tüm Müslümanların ve tüm insanlığın Siyonist projeye karşı kenetlenmesi gerekir."
 
Açıklamanın ardından İsrail saldırılarında şehit olan Filistinliler için dua edildi.

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