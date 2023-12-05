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  • Sakarya'da dehşet dolu anlar: 3 araç zincirleme birbirine girdi
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Sakarya'da dehşet dolu anlar: 3 araç zincirleme birbirine girdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İHA5 Aralık 2023 Salı 02:42 - Güncelleme:
Sakarya'da dehşet dolu anlar: 3 araç zincirleme birbirine girdi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesin Ada Caddesi üzerinde Ş.A., idaresindeki 54 HY 724 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 DY 0649 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. (62), N.Y. (52), E.Y. (49) ve B.K. (56) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SAKTİM ekibinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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