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Sakarya'da feci kaza: 2 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Sakarya'da feci kaza: 2 ölü
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D-100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak Velioğlu ve aynı araçtaki Mehmet Can Yelken, ağır yaralandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yelken ise burada yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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