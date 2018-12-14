Sakarya'da düzenlenen operasyonda 5 bin 940 litre kaçak içki ele geçirildi

Ekipler, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki B.T. (35) ve K.S'ye (44) ait iş yerinde, her biri 1,5 litre 396 adet gümrük kaçağı şarap ve 79 adet şarap kapşonu bulundu.

Malzemelere el konulan operasyonda, şüpheliler hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.