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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 5 bin 940 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki B.T. (35) ve K.S'ye (44) ait iş yerinde, her biri 1,5 litre 396 adet gümrük kaçağı şarap ve 79 adet şarap kapşonu bulundu.

Malzemelere el konulan operasyonda, şüpheliler hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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