Facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya'da meydana gelen heyelan korkuttu
SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı. Sürücü araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, yol ulaşıma kapandı.
- DHA
Geyve’de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen minibüs kayan toprağın altında kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur nedeniyle su baskınları da yaşandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.