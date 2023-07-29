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Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazöz, itfaiye, tanker ve iş makinesinden oluşan 23 araç ve yaklaşık 150 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektar alan zarar görürken ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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