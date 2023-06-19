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Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Sakarya'da sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Sakarya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.

Aniden bastıran sağanak, Serdivan, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Sapanca'da derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

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