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Sakarya'da şiddetli sağanak: Su baskınları yaşanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumun peş peşe uyarı yaptığı Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Sakarya'da şiddetli sağanak: Su baskınları yaşanıyor
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Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Etkisini sabah saatlerinde kadar sürdüren yağışla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar geriledi. Şiddetli yağış sebebi ile şehrin bazı bölgelerinde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Pazar günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın Sakarya'da devam etmesi beklendiği duyurulurken, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ta olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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