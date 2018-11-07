Sakarya'da taksiciyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Merkez Taksi Durağı araç deposunda önceki gün iki taksici arasında çıkan silahlı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan S.E. ve oğlu U.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba S.E. tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.U'nun tedavisi sürüyor.
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