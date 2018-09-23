Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe yönüne giden Mehmet Tuna A. yönetimindeki 41 SP 978 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi’nde cadde üzerinde dönüş yapan Ümit A. yönetimindeki 34 KF 6211 plakalı panelvana çarptı. Kazada panelvan sürücüsü Ümit A. ve aynı araçta bulunan Bilal K. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Gülden A. ve 6 yaşındaki oğlu Ömer Çınar A. yaralandı. İlk tedavileri kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yararılar ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA