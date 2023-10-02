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Sakarya'da üvey evlat cinayeti

Sakarya'da bir kişi tartıştığı üvey oğlunu silahla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Sakarya'da üvey evlat cinayeti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu ve yanında bulunan iki kişiyi silahla vurdu. Meydana gelen olayda üvey oğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde meydana gelen olayda, K.M.Ç. ile üvey oğlu Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi sebeplerden dolayı olduğu iddia edilen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M.Ç. yanında bulunan silahla üvey oğlu ve yanında bulunan M.D. (23) ile M.F.Y.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan üvey oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.D. (23) ile M.F.Y.'nin hastanedeki tedavileri devam ederken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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