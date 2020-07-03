Sakarya'daki patlamada ölen var mı? Sakarya Valisinden açıklama

03 Temmuz 2020 Cuma 12:33 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 12:33

Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya’daki patlamada ölen var mı? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada fabrikada çalışan işçilerin içeride olduğu öğrenildi. Peki Sakarya’daki patlamada ölen var mı? İşte Sakarya Valisinden konu ile ilgili açıklama...

SAKARYA'DAKİ PATLAMADA ÖLEN VAR MI?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Sakarya Valisi "İçeride 100'e yakın insan olduğu belirtiliyor. Ancak çıkanlar da var. Çok şükür şu ana kadar bir ölüm haberi gelmedi. İnşallah da gelmez" açıklamasında bulundu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ: İÇERİDE 150-200 İNSAN VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" dedi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞTÜ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.