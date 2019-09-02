Salda Gölü şimdi güzel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Burdur’da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi nedeniyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nde göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma yapması üzerine kara propaganda başlatılmıştı. Bir kesim medya ve sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları sonrası konun takipçisi olacağını belirten Emine Erdoğan, dün Burdur’a gitti.

TEDAVİ SONRASI PELİKAN SALINDI

Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü’nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde geçti. Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca’dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı. Ardından Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesini gezen Erdoğan’a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti. Gölü gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Salda Gölü’nü ilk kez gördüğünü söyledi.

‘MUTMAİN OLDUM’

Karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: Herkese gelip Salda Gölü’nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. ‘Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.’ dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, ‘Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü’ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.’ dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim.

ALIŞVERİŞ YAPTI

Öte yandan Emine Erdoğan, Beyaz Adalar girişinde köy kadınlarının kurduğu pazarı gezdi. Kadınlarla sohbet eden Erdoğan, alışveriş de yaptı. Yeşilova Halk Plajı’na giden Erdoğan, plajda kötü görünümdeki alanları gezdi ve buradaki düzenlemeler hakkında da bilgi aldı. Daha sonra Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan, merkez kurucusu Öztürk Sarıca’dan merkez, lavanta ve aromatik bitkiler ile bölgede geliştirilen susuz tarıma ilişkin bilgiler aldı. Merkezde üretilen doğal ürünler reyonunu gezen Erdoğan, burada kendisine ikram edilen lavanta çayını içti. Avcılar tarafından vurularak yaralanan ve tedavisi için merkeze getirilen 6 leylek hakkında da bilgilendirilen Erdoğan, tedavisi tamamlanan bu leylekleri doğaya saldı.

Sit alanı 1,5 kata çıkarıldı

Salda Gölü’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları söyledi: 14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı bir özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yine daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı yaklaşık 1,5 kat artırarak 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden çevre koruma bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız .