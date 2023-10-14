Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

PKK'nın bir terör hücresinin eylem için Siirt'e geleceği istihbaratı üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kadın terörist Beritan B.'nin eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve hakkında arama kararı olduğu öğrenilen teröristin, Mersin'deki polisevi saldırısı ve İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen saldırının benzeri bir eylem arayışında olduğu ortaya çıktı.

Şırnak İdil'den toplu taşıma ve taksiyle önce Mardin Midyat'a gelen teröristin oradan Batman'a, ardından da Siirt merkeze geçtiği belirlendi. Kentte bir polis merkezine saldırıya yeltenen teröristin, başarılı olamayıp vazgeçtiği ortaya çıktı. Beritan B., 10 Ekim akşamı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2 kilometre uzaklıktaki iş yerinde Kalaşnikof ve 2 el bombasıyla yakalandı. Baskında Beritan B. ile birlikte hareket eden Musa S. de gözaltına alındı.