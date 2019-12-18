Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u İsmail Hakkı Ürün kimdir?

18.12.2019 17:22 - Güncelleme: 18.12.2019 17:22

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SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt’e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık’un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.

KURULUŞ OSMAN'IN SAMSA ÇAVUŞ'U İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.