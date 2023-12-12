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  • Samsun jandarması zehir tacirlerine fırsat vermiyor: 1 gözaltı
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Samsun jandarması zehir tacirlerine fırsat vermiyor: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına aldı.

IHA12 Aralık 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Samsun jandarması zehir tacirlerine fırsat vermiyor: 1 gözaltı
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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan müşterek çalışmada, A.Y.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, A.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 170 gram kubar esrar, 9 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.Y. gözaltına alındı.

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