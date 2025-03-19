Samsun Şehir Hastanesi için heyecanlandıran açıklama! Yüzde yüze yaklaştı

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesi'nde aylardır hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirtti.

Binanın fiziki anlamda yüzde 100'e yakın bir oranda tamamlandığını belirten Uras, şöyle devam etti:

"Binanın son durumuna dair Sağlık Müdürlüğü yöneticilerimiz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi idarecilerimiz ve ilgili firma yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantı sonucunda artık Samsunlulara, Şehir Hastanemizin açılış süreci için geri sayımın başladığını ve firma tarafından Sağlık Bakanlığımıza 28 Şubat 2025 tarihinde geçici kabul başvurusu yapıldığını müjdelemek istiyorum. Haftaya Sağlık Bakanlığımızdan ön geçici kabul heyeti gelecek, ilk incelemelerini yaparak Geçici Kabul Değerlendirme Raporlarını hazırlayacaklar. Ortaya çıkan olası proje eksiklerinin tespiti ve firma tarafından bu eksiklerin giderilmesiyle de geçici kabul sürecimiz sona erecek ve bina artık Sağlık Bakanlığımıza teslim edilmiş olacak."

Mayıs ayı içinde hastaneye yerleşme çalışmalarını başlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Uras, gerekli tıbbi malzeme alımlarının tamamlandığını, mefruşat malzemelerinin alım süreçlerinin son safhada olduğunu, tıbbi cihaz ve ekipmanların büyük bir kısmının da alınarak Samsun Büyükşehir Belediyesine ait depolara yerleştirildiğini aktardı.

Malzemelerin montaj ve taşınması için hazır bekletildiğini vurgulayan Uras, şunları kaydetti:

"Bu anlamda da bir zaman kaybımız olmayacak. Bize depo alanı açarak bu imkanı veren Büyükşehir Belediyemize de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. An itibariyle hastane inşaatımızda ise şu durumdayız; servis, acil, yoğun bakım, laboratuvarlar, ameliyathane gibi tüm önemli tıbbi bölümlerde imalatlar tamamlandı. Su tesisat testleri yapıldı, asansör testleri sürüyor, kazan dairesi testleri başladı, ameliyathane sızdırmazlık testlerimiz başladı. Birçok farklı alanda ilgili firma tarafından ön kontrol testleri sürdürülüyor."

Uras, trafo, jeneratör, çamaşırhane ve mutfak gibi bölümlerin hizmete hazır vaziyette beklediğinin altını çizerek "Tüm fiziki alan çalışmaları, geçici kabul süreciyle birlikte 1,5 ay gibi bir süre içinde bittiğinde inşallah son işlem olan validasyon testlerimizi de tamamlayarak hastanemizi açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.