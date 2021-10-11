Samsun, TEKNOFEST ile 2 milyon ziyaretçi bekliyor

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:54

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20'den fazla şehrin müracaat etmesine rağmen TEKNOFEST Karadeniz 2022, merkezi Samsun olmak üzere bölge illerinde yapılacağı belirtildi.

Festivalle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok güzel tanıtım yapacaklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"İlçelerimizi de kapsayacak şekilde inşallah bir organizasyon şeması ve detayı çıkartacağız. 2022 TEKNOFEST'i çok daha fonksiyonel şekilde bilgi ve teknolojinin onun da dışına taşacak her alandaki kültür etkinlikleriyle çeşitlendireceğiz. 17 ilçemizi de işin içine dahil olma noktasında fırsat yakalamış olacağız. Meclisimiz üzerine düşen görevi inşallah fazlasıyla yerine getirecektir. Bu organizasyonla birlikte Samsun'un bütün potansiyellerini, özelliklerini, organizasyon ve organizatörlük kabiliyetini tanıtmış olacağız. Bu süreçte şehrimizin tanıtımı için fırsat olacaktır."

- "2 milyon civarında ziyaretçi almamız muhtemel"

TEKNOFEST'le ilgili hazırlıklara başladıklarını belirten Demir, Şöyle devam etti:

"Festivale uygun projelerimiz ve çalışmalarımızı festivale kadar tamamlanış olacağız. Bunlardan en önemlisi akıllı şehir uygulamalarıdır. Çünkü festivale yaklaşık 2 milyon civarında ziyaretçi almamız muhtemel. Onların ulaşımına katkı sağlama noktasında akıllı şehir uygulamalarını tamamlama gayretinde olacağız. Bunun yanında elektrikli otobüsleri devreye alacağız. Otobüslerimizi 19 Mayıs ilçemize kadar uzatma gereği duyacağız. Bilim merkezimizi de festival açılışına yetiştireceğiz. Sanayi bakanımızla konuyu bir kez daha değerlendirdik. Şu an hızlı şekilde inşaatını tamamlayıp sadece içindeki donanım ve tefrişat için bakanlığımızın 30 milyon civarında yatırımı olacak. Bilişim ve teknolojiyle ilgili birçok kalıcı yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Şehrin tanıtımı için büyük fırsat. Festival için kente yaklaşık 2 milyon ziyaretçi gelecek. Çalışmalara başladık."